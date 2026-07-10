ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bilar från Volkswagen och Audi på ett godståg. Arkivbild. (Matthias Schrader / AP)
Volkswagens kris

Volkswagens kris: ”20 000 svenska jobb i fara”

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Svenska jobb i fordonsindustrin kan vara i fara som en följd av Volkswagens kris, som kan leda till kraftigt minskad produktion och nedlagda fabriker. Det rapporterar Sveriges Radio.

På det stora hela är 350 000 arbeten i fara i leverantörsleden fram till 2030, enligt Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG. Problemen kan innebära massuppsägningar under de närmaste fyra till fem åren även i Sverige.

– Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige, säger Peter Bryntesson till Sveriges Radio.

Krisen i den tyska fordonsindustrin kan slå hårt mot Sverige
Sveriges Radio
Jonas Fröberg: Volkswagens maktkamp lamslår – medan krisen växer
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen