Volkswagens kris: ”20 000 svenska jobb i fara”

Bilar från Volkswagen och Audi på ett godståg. Arkivbild.

Svenska jobb i fordonsindustrin kan vara i fara som en följd av Volkswagens kris, som kan leda till kraftigt minskad produktion och nedlagda fabriker. Det rapporterar Sveriges Radio.

På det stora hela är 350 000 arbeten i fara i leverantörsleden fram till 2030, enligt Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG. Problemen kan innebära massuppsägningar under de närmaste fyra till fem åren även i Sverige.

– Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige, säger Peter Bryntesson till Sveriges Radio.