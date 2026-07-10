Volkswagens kris: ”20 000 svenska jobb i fara”
Svenska jobb i fordonsindustrin kan vara i fara som en följd av Volkswagens kris, som kan leda till kraftigt minskad produktion och nedlagda fabriker. Det rapporterar Sveriges Radio.
På det stora hela är 350 000 arbeten i fara i leverantörsleden fram till 2030, enligt Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG. Problemen kan innebära massuppsägningar under de närmaste fyra till fem åren även i Sverige.
– Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige, säger Peter Bryntesson till Sveriges Radio.
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