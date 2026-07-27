Porsche skär ned ytterligare – 5 000 får lämna

Porsche GT3 på en bilmässa i Kina i år.

Den tyska biltillverkaren Porsche fortsätter att skära ned. 5 000 jobb ska försvinna fram till 2035. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Minskningen av antalet anställda ska ske främst via naturliga avgångar, frivilliga överenskommelser och pensionsuppgörelser.

Neddragningarna är en del av ett andra omstruktureringspaket, som ledningen och företrädare för de anställda har kommit överens om.

Åtgärderna hos Porsche är en del av en större uppgörelse om omfattande nedskärningar inom hela Volkswagen-koncernen, där Porsche ingår. Koncernen brottas med dålig lönsamhet, hård konkurrens från Kina och tullar från USA.