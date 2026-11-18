Trots satsningar på hundratals miljoner kronor de senaste åren är Kustbevakningens ekonomi pressad, och nu planerar myndigheten att göra sig av med sju fartyg, enligt SVT Nyheters uppgifter.

En källa inom Kustbevakningen beskriver det som ett ”obegripligt beslut”.

– Klart att det här påverkar vår möjlighet att övervaka ryska skuggflottan negativt. Här borde vi kliva fram, men i stället backar vi.

Myndighetens presschef Mattias Lindholm uppger att det pågår fackliga förhandlingar och att ett antal fartyg kommer ”beröras av förändringar”. Fackförbundet Tull-Kusts ordförande Johan Lindgren bekräftar också att Kustbevakningens ekonomi är pressad. Ingen av dem går dock in på detaljer.