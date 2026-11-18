Maten som serveras på regementen, på försvarets restauranger och till soldater i fält är till stor del importerad. Det skriver Sven Secher, aktuell med boken ”Mat kris risk – om Sveriges livsmedelsberedskap”, på SvD Debatt.

Detta innebär att staten serverar mat som producerats med metoder som är förbjudna i Sverige, äventyrar den svenska livsmedelsförsörjningen och stänger dörren för svenska bönder och livsmedelsproducenter, fortsätter han.

”Om de som tränas för att försvara Sverige mot krig och andra attacker i fredstid till stor del serveras mat som är producerad i andra länder, inställer sig frågan: Vad ska de äta i händelse av kris eller krig?”

Försvaret måste styra om upphandlingen till livsmedel som producerats i Sverige, skriver Secher.