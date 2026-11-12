I oktober informerades personalen på Armémuseum om att museet ska läggas ner våren 2027, och ett nytt öppnas någon annanstans på sikt. Det finns dock ingen som helst plan på var, när, hur och för vilka pengar det nya ska öppnas, skriver fyra debattörer på SvD Debatt.

”Slutsatsen kan bara bli en; läggs museet ned till våren är risken överhängande att det inte kommer att finnas något svenskt armémuseum under överskådlig framtid, om det överhuvudtaget kommer finnas ett svenskt armémuseum i framtiden.”

Att Armémuseums öde ska beslutas av tjänstemän utan politiskt ansvar är orimligt, skriver debattörerna. Att det läggs ner nu i upprustningstider är särskilt olämpligt och historielöst – museets fortlevnad bidrar till att stärka försvarsviljan, fortsätter de.