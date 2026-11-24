Det räcker inte att satsa på soldater – det måste även finnas stöd som minskar påfrestningarna för familjerna, skriver Stefan Morin, ordförande för Officersförbundet på DN debatt.

I en rapport berättar anhöriga om hur de tvingas till stor flexibilitet när deras partner plötsligt behöver vara borta hemifrån under längre perioder.

”När samma person återkommande tvingas vara tillgänglig hemma begränsas utrymmet för det egna yrkeslivet”, skriver han.

Morin konstaterar att den som går ner i arbetstid eller tackar nej till karriärsteg riskerar att förlora både inkomst, löneutveckling och pensionsavsättningar.

Förbundet föreslår nu sex åtgärder. Bland annat att regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att utveckla anhörigstödet, att myndigheten ger familjerna bättre framförhållning samt att de medföljandes ekonomiska och sociala trygghet stärks.