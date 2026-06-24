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Metas vd Mark Zuckerberg gratulerar MMA-profilen Sean O’Malley efter en seger på UFC Freedom 250 på Vita husets gräsmatta tidigare i juni. (Alex Brandon /AP/TT)
Kritiken mot bettingsajterna

Meta uppges bygga prognosmarknadsapp

Av Helena Sällström
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Metas vd Mark Zuckerberg har tillsatt ett team som ska bygga en prognosmarknadsapp som internt går under namnet ”Arena”. Det uppger källor med insyn för New York Times.

Planen är att konkurrera med Polymarket och Kalshi, tjänster där användare satsar pengar på allt från militära operationer och politiska val till vilket lag som vinner Super Bowl. Enligt källorna ska Metas app inledningsvis använda ett poängsystem i stället för riktiga pengar.

Plattformarna har fått stort genomslag det senaste året men omgärdas också av en debatt om insiderhandel.

Projektet beskrivs som experimentellt men uppges ha hög prioritet
NY Times  · Ofta betalvägg
Uppgifterna har orsakat aktiefall för andra bettingplattformar
CNBC
Meta har inte stängt dörren för att det också ska gå att spela med riktiga pengar
www.theinformation.com
En talesperson för Meta har avböjt att kommentera
Direkt  · Ofta betalvägg
Slår vad om allt – miljarder står på spel (14 februari)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
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