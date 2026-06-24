Meta uppges bygga prognosmarknadsapp

Metas vd Mark Zuckerberg gratulerar MMA-profilen Sean O’Malley efter en seger på UFC Freedom 250 på Vita husets gräsmatta tidigare i juni.

Metas vd Mark Zuckerberg har tillsatt ett team som ska bygga en prognosmarknadsapp som internt går under namnet ”Arena”. Det uppger källor med insyn för New York Times.

Planen är att konkurrera med Polymarket och Kalshi, tjänster där användare satsar pengar på allt från militära operationer och politiska val till vilket lag som vinner Super Bowl. Enligt källorna ska Metas app inledningsvis använda ett poängsystem i stället för riktiga pengar.

Plattformarna har fått stort genomslag det senaste året men omgärdas också av en debatt om insiderhandel.