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Illustrationsbild. (Shutterstock)
Kritiken mot bettingsajterna

Polymarket betalade unga för att sprida fejkvinster

Av Helena Sällström
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Bettingsajten Polymarket har betalat unga influerare för att skapa klipp där det på vilseledande sätt antyds att de gjort stora vinster på plattformen. Det visar en granskning av Wall Street Journal.

Tidningen har gått igenom 1 100 videor som publicerats online, samt tagit del av instruktioner som influerarna fått från Polymarket.

Influerarna ska ha uppmanats att inte redovisa att de fått betalt för att skapa och sprida filmerna. Spelen har varit simulerade och vinster påhittade.

Polymarket uppger att bolaget ska granska sitt marknadsföringsmaterial.

Polymarket uppges ha byggt kopior av sin egen sajt där influerarna kunde spela in fejkade spel
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Efter att journalister börjat ställa frågor har influerarna lagt till ”@polymarket partner” i kontoinformationen
techcrunch.com
Om buden hade varit riktiga hade spelarna förlorat stora summor
The Verge
Polymarket och liknande sajter går ut på att användare satsar pengar på världshändelser – som politik, krig och sport (11 april)
www.theguardian.com
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