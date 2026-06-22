Polymarket betalade unga för att sprida fejkvinster

Bettingsajten Polymarket har betalat unga influerare för att skapa klipp där det på vilseledande sätt antyds att de gjort stora vinster på plattformen. Det visar en granskning av Wall Street Journal.

Tidningen har gått igenom 1 100 videor som publicerats online, samt tagit del av instruktioner som influerarna fått från Polymarket.

Influerarna ska ha uppmanats att inte redovisa att de fått betalt för att skapa och sprida filmerna. Spelen har varit simulerade och vinster påhittade.

Polymarket uppger att bolaget ska granska sitt marknadsföringsmaterial.