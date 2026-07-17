Frankrike spärrar åtkomst till Polymarket

Frankrike har blockerat åtkomsten till bettingsajten Polymarket, rapporterar AFP.

Det är sedan tidigare förbjudet att genomföra finansiella transaktioner på sajten, men enligt den franska spelmyndigheten ANJ har den fortsatt att locka besökare. Förra månaden hade Polymarket 578 751 besök från Frankrike.

Enligt ANJ utgjorde sajtens fortsatta tillgänglighet otillåten reklam.

”Reklam, oavsett form, för en otillåten spel- eller bettingsajt är ett brott”, uppger ANJ i ett pressmeddelande.

Polymarket är en av världens största bettingsajter och hamnade tidigare i år i hetluften i Frankrike. Det efter att den franska vädermyndigheten lämnat in ett klagomål om manipulation av en väderstation för att påverka utgången i en vadslagning på Polymarket.