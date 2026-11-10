Jensen Huang tar emot diplom av Donald Trump – samma månad som presidenten fick kännedom om hans kärleksaffär med en misstänkt spion.

Amerikanska handelsdepartementet utredde i hemlighet Nvidias affärer med det Singaporebaserade företaget Megaspeed. Då läckte myndighetens högt uppsatte chef, Jeff Kessler, direkt till chipjätten vad de ägnade sig åt, uppger New York Times med hänvisning till källor.

Utredarna fick kännedom om läckan efter att Nvidias chefsjurist själv hört av sig i ärendet, vilket uppges ha förvånat dem mycket.

Uppgifterna publiceras nu, efter att det framkommit att Nvidiachefen Jensen Huang dessutom haft en kärleksaffär med Megaspeedchefen Alice Huang. Kvinnan pekas av amerikanska underrättelsetjänsten ut som kinesisk spion.

Handelsdepartementets utredning lades ner kort efter läckan. Men en ny utredning har därefter inletts av FBI, enligt amerikanska medier. Det är oklart om Nvidias kontakt och ärendets nedläggning har något samband.