Chuck Schumer på ett möte i juli i år.

Demokraternas ledare i senaten, Chuck Schumer, kräver att kongressen får en full redogörelse för president Trumps agerande i skandalen runt Nvidiachefen Jensen Huang. Det skriver Reuters.

Trump ska ha fått reda på Huangs affär med en misstänkt kinesisk spion för ett år sedan, men inte gjort något åt det. Schumer kallar presidentens agerande för tjänstefel.

– Vi behöver en fullständig redovisning av Trumps underlåtenhet att ta itu med spionage inom den amerikanska techindustrin, säger Schumer.

Schumer vill också att kongressen snabbt godkänner nya restriktioner för export av datorchip till Kina.