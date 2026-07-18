Källor: Trump uppmanades att namnge tjänstemän

Bill Pulte, tillförordnad nationell underrättelsechef, uppmanade Donald Trump att i sitt tal till nationen namnge de tjänstemän som anklagats för att ha mörklagt påstådd valinblandning. Men enligt högt uppsatta källor till Politico drog han senare tillbaka förslaget.

Förslaget utlöste intensiva diskussioner i Vita huset. Enligt Politicos källor fanns en oro för att ett offentliggörande skulle ta fokus från Trumps övergripande budskap och kunna utsätta de utpekade tjänstemännen för fara.

– Han trissade upp presidenten och blev sedan livrädd när han insåg att människor kunde dö till följd av hans ansvarslösa agerande, säger en källa.