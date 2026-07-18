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Donald Trump och Bill Pulte. (AP)
Trumps USATrumps tal till nationen

Källor: Trump uppmanades att namnge tjänstemän

Av Adam Lindh
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Bill Pulte, tillförordnad nationell underrättelsechef, uppmanade Donald Trump att i sitt tal till nationen namnge de tjänstemän som anklagats för att ha mörklagt påstådd valinblandning. Men enligt högt uppsatta källor till Politico drog han senare tillbaka förslaget.

Förslaget utlöste intensiva diskussioner i Vita huset. Enligt Politicos källor fanns en oro för att ett offentliggörande skulle ta fokus från Trumps övergripande budskap och kunna utsätta de utpekade tjänstemännen för fara.

– Han trissade upp presidenten och blev sedan livrädd när han insåg att människor kunde dö till följd av hans ansvarslösa agerande, säger en källa.

Pultes tillbakadragande och pressen från medarbetare ska ha fått Trump att hålla sig till manus
www.politico.com
Talet handlade om valsäkerhet och har fått kritik från Maga-lojalister, säger Trumps tidigare pressekreterare
thehill.com
Trump hävdade i sitt tal att bland annat att Kina var inblandade i valet 2020
BBC
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