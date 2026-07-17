Tidigare rådgivaren varnar för undantagstillstånd

Donald Trump lägger grunden för att utlysa ett undantagstillstånd inför eller i samband med mellanårsvalet. Det säger Ty Cobb, som var särskild juridisk rådgivare under Donald Trumps första mandatperiod, i en intervju med PBS.

– Jag tror att kvällens tal är avsett att lägga grunden för det han behöver för att kunna utlysa ett undantagstillstånd i samband med mellanårsvalet, säger han.

Enligt Cobb kommer Trump sannolikt att göra allt han kan för att förhindra ett maktskifte till Demokraterna. Det kan bland annat handla om att skrämma minoritetsväljare genom att sätta in nationalgardet eller ICE-agenter, något som enligt Cobb har föreslagits av Steve Bannon och justitieministern Todd Blanche.

– Jag tror också att de kommer att försöka göra allt som ger dem möjlighet att beslagta valmaskiner, precis som Trump ville göra 2020. Men då förklarade Bill Barr att det saknades rättslig grund för det, säger Cobb.