Analys: Trump är besatt – och det missgynnar hans parti

USA:s president Donald Trump precis efter att han hade hållit sitt tal till nationen under natten till fredagen.

Donald Trump saknar täckning för sina påståenden om valfusk och kinesisk påverkan på amerikanska val. Det slår flera liberala amerikanska tidningar fast i sina analyser av det tal till nationen som presidenten höll under natten till fredagen.

Vita huset-korrespondenten Peter Baker skriver i New York Times att Trump är besatt av valet 2020 och att han nu försöker misskreditera resultatet i höstens stundande mellanårsval på förhand. Ett val som republikanerna i nuläget ser ut att förlora.

I The Atlantic skriver samtidigt David Frum att Trumps tal paradoxalt nog kan leda till ett ännu sämre valresultat för republikanerna.

Enligt Frum – som tidigare har arbetat som talskrivare åt George W Bush – så kan det nämligen ge väljarna en känsla av att det inte spelar någon roll om de röstar eller inte.

”Tack vare kineserna, de illegala invandrarna och de så hatade liberala medierna så kommer din röst förmodligen inte att räknas”, skriver Frum ironiskt.

Ingen av de större konservativa medierna – som Wall Street Journal, New York Post och The Dispatch – har hittills publicerat någon analys om talet.