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Kinas president Xi Jinping under ett tal i Peking den 1 juli i år. (Ng Han Guan/AP/TT)
Trumps tal till nationen

Kina kallar Trumps utspel för ”illvillig smutskastning”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Det kinesiska utrikesministeriet skräder inte orden när man svarar på Donald Trumps anklagelse om att Kina försökte påverka presidentvalet 2020.

– Påståendena från USA är illvillig smutskastning och rena fabrikationer som sedan länge har visat sig vara grundlösa, säger det kinesiska utrikesministeriets talesperson Lin Jian enligt nyhetsbyrån AFP.

Det var under sitt tal till nationen i natt som presidenten påstod att Kina försökte lägga sig i valet 2020, bland annat genom att ha kommit över stora mängder data om amerikanska väljare.

Lin Jian gjorde uttalandet under en pressträff
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New York Times sammanfattar Trumps tal
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