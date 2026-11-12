Socialdemokraterna försökte få Vänsterpartiet att släppa sitt ministerkrav genom förslag om Arbetsförmedlingen, tandvård och höjd straffbarhetsålder. Men förslagen ansågs vara för vagt utformade och fick därför nobben, uppger V-källor för TV4 Nyheterna.

Enligt källan påminner förslagen om januariavtalet, överenskommelsen mellan S, MP, C och L som möjliggjorde Stefan Löfvens regering 2019, men höll Vänsterpartiet utanför det politiska inflytandet.

– Det är väldigt mycket ett januariavtal. Vi hade aldrig gått med på det, säger en högt placerad partikälla.