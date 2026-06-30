Källor: SAS presenterar historisk storsatsning i dag

SAS kommer att presentera en historisk satsning på nya flygplan, planer på tusentals nya anställda och nya flyglinjer vid en presskonferens i dag, enligt källor till Berlingske.

Den omfattande investeringsplanen uppges inom fem år göra SAS till ett betydligt större flygbolag än i dag. SAS ska enligt källorna köpa nya flygplan för ett tvåsiffrigt miljardbelopp. Bloomberg har tidigare rapporterat att det handlar om 15-20 nya plan.

Bolaget uppges också räkna med att öka antalet passagerare med 68 procent till 2030.

I ett mejl till Berlingske bekräftar flygbolagets vd Anko van der Werff att man planerar en storsatsning. ”SAS gör en av de mest betydande investeringarna i vår historia”, skriver han utan att gå in på detaljer.

SAS har kallat till presskonferens klockan 10.00 i dag.