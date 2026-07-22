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Saudiarabiens kronprins och de facto ledare Mohammed bin Salman med USA:s president Donald Trump i Washington i november 2025. (Alex Brandon / AP)
Relationen USA-Saudiarabien

Källor: Saudiarabien och USA överens om kärnenergiavtal

Av Hedda Hallsenius
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USA och Saudiarabien har nått en överenskommelse som kan innebära att Saudiarabien får anrika sitt eget uran för kärnreaktorer, uppger källor för amerikanska medier.

Avtalet kommer att sträcka sig över de kommande 30 åren, enligt WSJ:s källor.

Ett sådant avtal skulle sannolikt stödjas av många republikaner, skriver NYT. Men kritik lär komma från ledamöter från båda partierna, samt från Israel.

Trumpadministrationen planerar att offentliggöra och skriva under avtalet under onsdagen, enligt källorna.

Källor: Anrikningsanläggningen ska byggas av amerikanska företag om de byggs alls
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Kronprins Mohammed bin Salman har tidigare sagt att Saudiarabien kommer att bygga kärnvapen om Iran gör det
NY Times  · Ofta betalvägg
Trump ska redan ha godkänt avtalet
BBC
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