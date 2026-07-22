Källor: Saudiarabien och USA överens om kärnenergiavtal

Saudiarabiens kronprins och de facto ledare Mohammed bin Salman med USA:s president Donald Trump i Washington i november 2025.

USA och Saudiarabien har nått en överenskommelse som kan innebära att Saudiarabien får anrika sitt eget uran för kärnreaktorer, uppger källor för amerikanska medier.

Avtalet kommer att sträcka sig över de kommande 30 åren, enligt WSJ:s källor.

Ett sådant avtal skulle sannolikt stödjas av många republikaner, skriver NYT. Men kritik lär komma från ledamöter från båda partierna, samt från Israel.

Trumpadministrationen planerar att offentliggöra och skriva under avtalet under onsdagen, enligt källorna.