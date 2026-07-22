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Arkivbild från Saudiarabien. (Altaf Qadri /AP/TT / AP)
Relationen USA-Saudiarabien

USA bekräftar nytt energiavtal med Saudiarabien

Av Hedda Hallsenius
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USA:s energidepartement bekräftar att USA och Saudiarabien har ingått ett nytt avtal om samarbete gällande kärnenergi, skriver departementet på X.

Länderna har även slutit avtal om bilaterala skyddsåtgärder.

”Tillsammans lägger de här två avtalen den juridiska grunden för ett partnerskap som varar i årtionden och är värt många miljarder dollar”, skriver energidepartementet.

Partnerskapet ska enligt departementet expandera USA:s kärnenergiexport, skapa högavlönade jobb i USA, stärka USA:s energi- och säkerhetsposition, förstärka globala standarder för icke-spridningsavtal och fördjupa samarbetet mellan USA och Saudiarabien.

Avtalet ska nu skickas vidare till den amerikanska kongressen för godkännande.

USA:s energidepartement på X
x.com
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