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Till vänster: USA:s president Donald Trump och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman under ett möte i Washington i november 2025. Till höger: Den demokratiske senatorn Bernie Sanders fotograferad i Washington i september 2025. (Evan Vucci/AP, Mariam Zuhaib/AP)
Relationen USA-Saudiarabien

Nya avtalet med Saudiarabien sågas: ”Hans bästa vänner”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Det civila kärnkraftsavtal som har undertecknats av USA och Saudiarabien kritiseras hårt av oppositionspolitiker i USA, skriver flera medier.

”Trump hävdar att hans krig mot Iran handlar om att hindra ett auktoritärt land från att anrika kärnbränsle. Nu låter han sina bästa vänner i Saudiarabien – en av världens mest brutala diktaturer – göra precis det”, skriver bland annat den demokratiske senatorn Bernie Sanders på X.

Enligt Wall Street Journal innebär avtalet att Saudiarabien inte kommer att behöva ta emot inspektörer från FN:s atomenergiorgan (IAEA). I stället kommer USA att genomföra egna inspektioner, vilket har kritiserats.

– Vad skulle vi göra om Ryssland sa att vi inte skulle oroa oss för kärnenergianläggningar på Kuba, eftersom ryska inspektörer håller koll på dem? säger Richard Nephew, en tidigare rådgivare till Barack Obama, i en intervju.

Kritik mot avtalet: ”En av världens mest brutala diktaturer”
TT
Avtalet beskrivs som en ”multimiljardaffär”
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Ska slippa internationella kontroller
Washington Post  · Ofta betalvägg
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