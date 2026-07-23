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Donald Trump på väg ur presidentplanet. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
Relationen USA-Saudiarabien

Trumps villkor för att hjälpa till med urananrikning

Av Daniel Persson
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USA:s president Donald Trump säger sig vilja hjälpa Saudiarabien att anrika uran för kärnkraft, men bara för fredliga ändamål och under förutsättning att landet accepterar ”Abrahamavtalet”, skriver han på Truth Social.

”USA är inte motståndare till civila (inte berikade) kärnkraftsanläggningar”, skriver han, vilket också AP rapporterar om.

Hittills har bara Förenade Arabemiraten, Bahrain, Marocko och Sudan – tillsammans med Israel – skrivit under det Trumpinitierade avtalet.

Saudiarabien, Turkiet och Iran är tre andra muslimska stater som hittills stått utanför och som Trump gärna vill ha med. Saudiarabien har historiskt sett stått långt ifrån Israel, bland annat har landet inte någon diplomatisk representation i landet, däremot har det en ambassadör i Palestina.

Så sent som i november sa kronprins Mohammed bin Salman att ett villkor för att landet skulle skriva under ”Abrahamsavtalet”, var att det fanns en uttalad väg mot en tvåstatslösning.

Omni förklarar”Kan öppna Pandoras ask” – därför är avtalet med Saudiarabien så kontroversiellt

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Trump har försökt förmå fler länder att skriva på hans avtal i ett par månader
www.france24.com
Abrahamavtalet påbörjades under Trumps första mandatperiod som president
apnews.com
Det finns stor oro för vad Saudiarabien skulle kunna göra med anrikat uran
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Donald Trumps inlägg på sociala medier
truthsocial.com
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Relationen USA-SaudiarabienSaudiarabienIsraelMellanösternMohammed bin SalmanDonald TrumpEnergi & råvarorPalestina