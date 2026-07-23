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Arkivbild. Ryska soldater under en kärnvapenövning. (AP)
Relationen USA-Saudiarabien

Analyser: Trumps avtal kan bli starten på en kapplöpning

Av Hedda Hallsenius
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Trumps kärnenergiavtal med Saudiarabien riskerar att leda till kärnvapenkapplöpning i Mellanöstern, skriver analytiker i flera medier.

I NYT skriver Mark Landler att Saudiarabien sannolikt inte kommer att börja utveckla kärnvapen inom en särskilt snar framtid. Däremot kan andra länder, som har kommit betydligt längre i processen, kräva samma villkor.

”Vad stoppar Ryssland från att kräva ett sådant här avtal?” frågar sig Landler.

Azriel Bermant är inne på samma spår i sin analys i Foreign Policy. Han skriver att länder som Egypten och Turkiet också lär kräva rätten att anrika uran för civilt bruk. Och även om Saudiarabien inte är USA:s fiende i dag går det inte att veta vem som leder landet om 20 år, påpekar han.

CNN:s Stephen Collinson skriver rätt och slätt att avtalet är en perfekt metafor för Trump som president.

Avtalet, som skickar en ny våg av instabilitet genom regionen, visar inte bara upp Trumps villighet att kringgå internationella rutiner, utan även Trumps nyfattade tycke för geopolitisk risk.

”Det är typiskt Trump. Oavsett om han möblerar om i Mellanöstern eller Vita huset gör han det utan kännedom om vad som kommer hända när bitarna fallit på plats.”

Omni förklarar”Kan öppna Pandoras ask” – därför är avtalet med Saudiarabien så kontroversiellt

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Mark Landler: Trumps avtal kan skapa en mer obunden era
analys · NY Times  · Ofta betalvägg
Azriel Bermant: Trump triggar igång en kapplöpning i Mellanöstern
analys · foreignpolicy.com
Stephen Collinson: Avtalet är en perfekt metafor för Trumps presidentskap
analys · CNN
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