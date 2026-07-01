Källor: Taylor Swifts bröllop hålls denna vecka i New York

Den beryktade bröllopsfesten mellan superstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce ska hållas denna vecka i New York, uppger flera källor för CNN.

Personer med insyn i firandet säger att festligheterna ska pågå i två dagar på sportarenan Madison Square Garden mitt på Manhattan.

Uppgifterna kommer efter månader av spekulationer om parets bröllop. Så sent som på tisdagen hintade dessutom New Yorks borgmästare Zohran Mamdani om bröllopet på en presskonferens som handlade om värmeböljan som väntas slå till mot staden i veckan.

– Om ni råkar gifta er på Madison Square Garden kommer ni att kunna stanna inomhus och hålla er svala. Jag tycker att det är ett bra exempel för resten av staden, sa han.