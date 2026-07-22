Källor: USA utreder rysk inblandning i Irans attacker mot CIA-anläggningar
USA utreder huruvida Ryssland var inblandat i Irans drönarattacker mot CIA-anläggningar i Persiska viken, uppger källor för Reuters.
Utredningen gäller om Ryssland bidrog med målsökarinformation eller avancerad drönarteknologi, enligt källorna.
Misstankarna uppstod på grund av drönarattackernas effektivitet och precision. Minst två CIA-anläggningar i Saudiarabien respektive Irak träffades av iranska drönare i mars.
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