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En kvinna går förbi en antiamerikans väggmålning på USA:s gamla ambassad i Teheran. Arkivbild från 2023. (Vahid Salemi / AP)
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Källor: USA utreder rysk inblandning i Irans attacker mot CIA-anläggningar

Av Hedda Hallsenius
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USA utreder huruvida Ryssland var inblandat i Irans drönarattacker mot CIA-anläggningar i Persiska viken, uppger källor för Reuters.

Utredningen gäller om Ryssland bidrog med målsökarinformation eller avancerad drönarteknologi, enligt källorna.

Misstankarna uppstod på grund av drönarattackernas effektivitet och precision. Minst två CIA-anläggningar i Saudiarabien respektive Irak träffades av iranska drönare i mars.

Källor har tidigare bekräftat att Ryssland bidragit med liknande stöd till Irans attacker mot amerikanska mål i Persiska viken
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