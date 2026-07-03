Källor: USA varnar för rysk provokation mot Polen

Ryssland planerar en väpnad ”provokation” mot Polen för att testa Natos beslutsamhet. Det varnar USA för enligt källor till polska Onet, skriver The Telegraph.

Washington har upprepade gånger varnat för att det kan ske inom de närmaste månaderna, uppger källorna, som står nära Polens president Karol Nawrocki.

Enligt Onets säkerhetskällor kan det handla om en drönarattack mot kritisk infrastruktur som kraftstationer, simulerade luftanfall eller en ”hybridattack i gränsregionen”.

Ryssland kan eventuellt skicka in soldater med hänvisning till GPS-fel eller för att ”rädda” en helikopter som nödlandat, enligt källorna.

För en vecka sedan uppgav även lettisk underrättelsetjänst och en senior politiker i ett annat Natoland att man ser tecken på att Ryssland planerar en militär provokation mot Polen eller Baltikum, skriver The Guardian.