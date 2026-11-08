De senaste två veckorna har USA:s vicepresident JD Vance personligen träffat iranska företrädare för att försöka förhandla fram ett fredsavtal. Det uppger två källor med insyn för Axios.

Vance, som skyllde Republikanernas valförlust på Irankriget, uppges ha haft dagliga samtal med Qatars premiärminister Mohammed bin Abdulrahman bin al-Thani och den pakistanske arméchefen Asim Munir. Båda har varit med och medlat mellan USA och Iran.

Förhandlingarna mellan USA och Iran går trögt, och flera amerikanska medier har rapporterat att Donald Trump överväger nya attacker mot landet.