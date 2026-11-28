Mycket står på spel i det spanska valet under söndagen, men i dag händer ingenting. Enligt spansk lag är nämligen alla former av kampanjande och försök att påverka väljarna förbjudna dagen före valet. Dagen ska ägnas åt reflektion, enligt vallagen.

Reglerna är hårda och gäller även inlägg i sociala medier, rapporterar El País.

Huvudkandidaterna i valet – premiärminister Pedro Sánchez, konservative PP-ledaren Alberto Núñez Feijóo och ytterhögerledaren Santiago Abascal – gjorde därför sina sista framträdanden under fredagen.

Sánchez varnade väljarna för att rösta höger och därmed ta landet bakåt och Feijóo anklagade Sánchez-kampanjen för att försöka skrämma väljare.