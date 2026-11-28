Taxichauffören Pedro är osäker på vilket parti som får hans röst i söndagens val i Spanien. Han överväger ytterhögerpartiet Vox, men upplever att migrationsfrågan är klurig.

Till TT säger han att det finns en poäng med att utvisa människor som ”kommer för att begå brott”.

– Frågan är dock vem som ska arbeta om de kastar ut alla. Vem ska ta hand om de äldre, städa flygplatsen, köra taxi?

Vox och partiledaren Santiago Abascal har varit tydligt invandringskritiska under valrörelsen. Partiet har kritiserat premiärminister Pedro Sánchez hårt och bland annat pekat på migrantkrisen i enklaven Ceuta i somras.

– Detta är inget vanligt val. Vår existens, vår värdighet och landets sammanhållning står på spel, säger Abascal.