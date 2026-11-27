Se när partiledarna drabbar samman efter Feijóos uttalande om Colau

Under torsdagskvällen rök de spanska partiledarna ihop i slutdebatten inför nyvalet i Spanien på söndag. Spanska medier skriver att tongångarna var hårda. Partierna gick till attack mot varandra både kring våld mot kvinnor, bostadspriserna och migrationspolitiken.

Ett uttalande som skapade kraftiga reaktioner var att konservative PP-ledaren Alberto Núñez Feijóo, som leder i opinionsmätningarna, anklagade vänsterledaren Ada Colau för att ha suttit ”tyst och snäll” när regeringen hanterat spanska översvämningar dåligt.

Premiärminister Pedro Sánchez reagerade starkt och anklagade Feijóo för sexism. Ordväxlingen fick stor spridning och PP-ledaren bad senare om ursäkt.

– Om jag har förolämpat någon tar jag naturligtvis tillbaka det, sa han men betonade att hans ord tagits ur sina sammanhang.