I dag ger sig de spanska partiledarna ut i landet för den sista kampanjdagen innan söndagens nyval. Premiärminister Pedro Sánchez, som ligger efter i opinionen, åker till Madrid.

Enligt AFP har han siktet inställt på att mobilisera vänsterväljare och prata om att en koalition mellan konservativa PP och ytterhögerpartiet Vox innebär en ”tillbakagång” för Spanien. Statsvetaren Paloma Román säger till nyhetsbyrån att de sista kampanjtimmarna blir ”avgörande” för om Sánchez lyckas med en upphämtning eller inte.

PP-ledaren Alberto Núñez Feijóo och Vox-ledaren Santiago Abascal, som pratat högt och tydligt om att Sánchez måste bort från premiärministerposten, kampanjar också i dag. Feijóo i Andalusien och Abascal i Valencia.