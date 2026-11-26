Det konservativa oppositionspartiet PP kritiseras för att ha publicerat en AI-manipulerad video av Spaniens premiärministern Pedro Sánchez.

I originalklippet drar Sánchez på sig fotbollsstjärnan Lamine Yamals landslagströja och hyllar ett mångsidigt Spanien. PP har med hjälp av AI bytt ut tröjan mot en marockansk.

Detta har väckt starka reaktioner och beskrivs av kritiker som ett försök att spela på främlingsfientlighet och flytta fokus från viktiga frågor. Partiet kritiseras även för att inte ha märkt ut klippet som AI-genererat, vilket kan strida mot EU:s regelverk.

Kontroversen sker i ett känsligt läge. Om bara några dagar ska spanjorerna rösta i ett val som föregåtts av en hätsk och polariserad valrörelse.