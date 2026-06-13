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Tom Cruise och David Beckham på plats för att se USA möta Paraguay, en match som föranleddes av framträdanden av bland andra Katy Perry. (AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Kändistätt när USA invigde VM med Ted Lasso och Perry

Av Jacob Ruderstam
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Gott om kändisar och profiler tog sig till Sofi Stadium i Los Angeles för att se det amerikanska fotbollslagets VM-premiär på hemmaplan mot Paraguay. Skådespelaren Tom Cruise syntes i bild när han sjöng med i nationalsången, med fotbollsikonen David Beckham vid sin sida.

Skådespelarna Sofia Vergara och Owen Wilson har också fångats på bild, precis som Bill Gates, Paris Hilton och Halle Berry.

USA:s president Donald Trump har inte synts till, däremot är utrikesminister Marco Rubio på plats.

Precis som inför öppningsmatcherna i Kanada och Mexiko anordnades en stor invigningsceremoni. Skådespelaren Jason Sudeikis – känd från tv-serien ”Ted Lasso” – höll ett tal och artisten Katy Perry framträdde på innerplan.

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Fotbolls-VMGruppspeletKaty PerryDavid BeckhamTom CruiseParis HiltonOwen WilsonHalle BerryMarco RubioDonald TrumpSofia VergaraFotboll