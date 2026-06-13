Kändistätt när USA invigde VM med Ted Lasso och Perry

Tom Cruise och David Beckham på plats för att se USA möta Paraguay, en match som föranleddes av framträdanden av bland andra Katy Perry.

Gott om kändisar och profiler tog sig till Sofi Stadium i Los Angeles för att se det amerikanska fotbollslagets VM-premiär på hemmaplan mot Paraguay. Skådespelaren Tom Cruise syntes i bild när han sjöng med i nationalsången, med fotbollsikonen David Beckham vid sin sida.

Skådespelarna Sofia Vergara och Owen Wilson har också fångats på bild, precis som Bill Gates, Paris Hilton och Halle Berry.

USA:s president Donald Trump har inte synts till, däremot är utrikesminister Marco Rubio på plats.

Precis som inför öppningsmatcherna i Kanada och Mexiko anordnades en stor invigningsceremoni. Skådespelaren Jason Sudeikis – känd från tv-serien ”Ted Lasso” – höll ett tal och artisten Katy Perry framträdde på innerplan.