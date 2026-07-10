Karolinska måste lämna ut papperslös patients uppgifter

Högsta förvaltningsdomstolen ger polisen rätt i en tvist med Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset måste lämna ut telefonnumret till en patient med en livshotande och smittsam sjukdom eftersom patienten vistas olagligt i Sverige och ska utvisas, rapporterar TT med hänvisning till Läkartidningen.

Karolinska hade tidigare nekat polisens begäran om att lämna ut uppgiften, vilket ledde till att ärendet prövades i domstol.

Domstolen konstaterar att telefonnummer i regel inte är en integritetskänslig eller särskilt skyddsvärd uppgift. Den ser inte heller någon anledning att ifrågasätta polisens behov av telefonnummer i sin verksamhet.