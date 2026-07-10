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Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. (Janerik Henriksson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska migrationspolitiken

Karolinska måste lämna ut papperslös patients uppgifter

Av Adam Lindh
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Högsta förvaltningsdomstolen ger polisen rätt i en tvist med Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset måste lämna ut telefonnumret till en patient med en livshotande och smittsam sjukdom eftersom patienten vistas olagligt i Sverige och ska utvisas, rapporterar TT med hänvisning till Läkartidningen.

Karolinska hade tidigare nekat polisens begäran om att lämna ut uppgiften, vilket ledde till att ärendet prövades i domstol.

Domstolen konstaterar att telefonnummer i regel inte är en integritetskänslig eller särskilt skyddsvärd uppgift. Den ser inte heller någon anledning att ifrågasätta polisens behov av telefonnummer i sin verksamhet.

Domen meddelades den 25 juni, kan inte överklagas och blir prejudicerande
TT
Enligt domstolen håller inte Karolinskas motivering till varför det vore olämpligt att lämna ut telefonnumret
lakartidningen.se
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