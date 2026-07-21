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En man kikar ut från en regnig buss i Santiago på måndagen. (Esteban Felix /AP/TT / AP)
Utrikes

Katastrofläge i Chile – en månads regn kom på en dag

Av Marcus Lindén
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Ett extremt regnoväder har lett till tio dödsfall och förstört över tusen hem i Chile sedan förra veckan. Nu utlyser regeringen ett katastrofläge i delar av norr, där det i vanliga fall är torrt. Ett undantagstillstånd har också utlysts, rapporterar El País.

Regnmängderna har varit ”onormala och extrema”, säger landets vice inrikesminister Maximo Pavez till AFP.

– Det kom en månads regn på en timme, säger han.

Regnet ser ut att fortsätta fram till på fredag. Helgen väntas bli torrare och mildare.

Strömmen har slagits ut på flera platser (spanska)
elpais.com
Mycket ovanligt att det regnar så mycket i de nordliga regionerna
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TT
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