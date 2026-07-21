Katastrofläge i Chile – en månads regn kom på en dag

En man kikar ut från en regnig buss i Santiago på måndagen.

Ett extremt regnoväder har lett till tio dödsfall och förstört över tusen hem i Chile sedan förra veckan. Nu utlyser regeringen ett katastrofläge i delar av norr, där det i vanliga fall är torrt. Ett undantagstillstånd har också utlysts, rapporterar El País.

Regnmängderna har varit ”onormala och extrema”, säger landets vice inrikesminister Maximo Pavez till AFP.

– Det kom en månads regn på en timme, säger han.

Regnet ser ut att fortsätta fram till på fredag. Helgen väntas bli torrare och mildare.