Djurgårdens tränare Robert Kimby bekräftar att han sparkas till Radiosportens Andreas Matz och Expressens Johan Svensson.

Djurgården besegrade Malmö på bortaplan i SHL-ishockeyn med 2–1. Därefter lämnade tränaren Robert Kimby laget – det eftersom han fått sparken av sin arbetsgivare, rapporterar flera medier.

Enligt tidningarna stod det klart redan före nedsläpp att det skulle bli Kimbys sista match. Tränarbytet sker efter en höstsäsong som inte levt upp till Djurgårdens förväntningar.

– I en sån här pass fin förening är vi alla här på lånad tid, säger Kimby till Expressen.

I matchen tog Malmö ledningen i första perioden genom Axel Sundberg, men Djurgården vände med två powerplaymål i slutet av andra perioden genom Joseph Snively och Nils Åman.