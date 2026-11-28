Det blev full pott på Norrlandsturnén för Rögle i SHL. Efter att ha förlorat sex matcher i rad, reste blev det segrar både mot Skellefteå AIK och Luleå för Ängelholmslaget.

På lördagskvällen besegrades norrbottningarna med 5–3, det efter en målrik sistaperiod. Matchhjälte blev Calle Själin som slog in 4–2 med knappt nio minuter kvar. Luleå tog ut målvakten i jakt på en kvittering, men det bar sig inte bättre än att Albin Sundsvik kunde skicka in 5-3 i tom kasse.

Efter segern klättrade Rögle till en sjundeplats i tabellen, medan Luleå föll till en 10:e plats.