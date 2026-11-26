Rögle lyckades bryta en dyster trend borta mot Skellefteå, skriver Sportbladet. Inför kvällens omgång hade Ängelholmslaget förlorat sex raka matcher, men efter en 4–1-seger var mardrömssviten bruten.

Halvvägs in i första perioden spräckte Isac Solberg nollan för Rögle. I slutet av andra satte Lubos Horky 2–0. Det dröjde sedan bara 17 sekunder innan Joel Kellman fyllde på till 3–0.

Skellefteås Mikkel Aagaard stack emellan med en tidig reducering i tredje – men närmare än så kom de inte. Rögle höll tätt och gjorde matchens sista mål i öppen bur.

– Otroligt skönt. Det är ett bra lag vi möter och vi får inget gratis i den här ligan. Det har vi lärt oss i november, säger Rögles stjärncenter Fredrik Olofsson.