Kinas utrikesdepartement avfärdar uppgifterna om att landet utsatt Nvidias vd Jensen Huang för en spionoperation, rapporterar Reuters. Den ”så kallade kinesiska spionhistorien” saknar belägg, säger en talesperson.

Samtidigt anklagar den statsstyrda tidningen Global Times amerikanska medier och i synnerhet New York Times för att ha ”gått fullständigt överstyr” med sina spekulativa artiklar.

Tidningen hävdar att krafter bakom kulisserna försöker ”underblåsa konfrontationer” och varnar för att relationerna mellan länderna kan skadas.

Utspelet kommer en vecka före Donald Trumps planerade Kinabesök.