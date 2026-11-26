Kina svarar på Trumpadministrationens nya tullhot. Landet säger att de har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina handelsintressen. Det rapporterar flera medier.

Trumpadministrationen har hänvisat till att Kina ”överproducerar” vissa varor, vilket kan bryta mot USA:s Section 301 i handelslagen.

– Den så kallade överkapaciteten är en falsk premiss, och Kina är emot att användas som ett verktyg för politisk manipulation, sa Guo Jiakun, talesperson för Kinesiska utrikesdepartementet, på en pressträff på torsdagsmorgonen.