Kinas utrikesminister på besök – första på 22 år

Kinas utrikesminister Wang Yi är på besök i Sverige. Mötet är ”en rätt stor grej” eftersom det är första gången en kinesisk utrikesminister besöker Sverige på 22 år, säger analytikern Björn Cappelin till SVT Nyheter.

Wang Yi är bland annat på plats för att diskutera handelsrelationen mellan Kina och EU. Att han besöker Sverige – och även Danmark, Finland och Norge – just nu har att göra med att Kinas förhållande till EU är inne i ett känsligt läge, säger Björn Jerdén, chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet, till TT. EU överväger att ta till ytterligare åtgärder mot kinesisk export, något som skulle kunna utvecklas till ett handelskrig.

– Vilket Kina absolut inte vill. Så man vill helt enkelt på olika sätt övertyga EU, och också enskilda medlemsstater, att det inte är rätt väg att gå, säger Jerdén.