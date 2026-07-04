Utrikesministern: Gui Minhai måste släppas fri

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) har under sitt möte med sin kinesiska motsvarighet Wang Yi krävt att den fängslade svenske medborgaren Gui Minhai måste släppas fri. Det säger hon till SVT Nyheter.

Enligt Malmer Stenergard sa Wang Yi att Gui Minhai är vid god hälsa.

– Men vi kommer att fortsätta arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri. Vi arbetar på många olika nivåer, på många olika sätt, för att nå framgång men jag kan inte gå in på exakt hur för det skulle inte gynna hans fall, säger hon.