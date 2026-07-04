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Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) och Kinas utrikesminister Wang Yi utanför Rosenbad (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Relationen EU-Kina

Utrikesministern: Gui Minhai måste släppas fri

Av Hedda Hallsenius
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Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) har under sitt möte med sin kinesiska motsvarighet Wang Yi krävt att den fängslade svenske medborgaren Gui Minhai måste släppas fri. Det säger hon till SVT Nyheter.

Enligt Malmer Stenergard sa Wang Yi att Gui Minhai är vid god hälsa.

– Men vi kommer att fortsätta arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri. Vi arbetar på många olika nivåer, på många olika sätt, för att nå framgång men jag kan inte gå in på exakt hur för det skulle inte gynna hans fall, säger hon.

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bakgrund
 
Gui Minhai
Wikipedia (sv)
Gui Minhai (桂民海; Guì Mínhǎi eller 桂敏海; Guì Mǐnhǎi), född 5 maj 1964 i Ningbo i Zhejiang, är en kinesisk-svensk förläggare och författare. Sedan 2015 sitter han fängslad i Kina.
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