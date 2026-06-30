EU och Kina sätter ny deadline för handelssamtal

Efter den senaste tidens upptrappning har EU och Kina nu satt en deadline till oktober för att göra framsteg i handelskonflikten, rapporterar Bloomberg.

– Allt kommer inte att lösas, allt kommer inte att åtgärdas, men vi anser att våra team har tillräckligt med tid fram till oktober för att leverera konkreta resultat, säger EU:s handelskommissionär Maros Sefcovic.

Framför allt ska parterna arbeta för att lösa det växande handelsunderskottet, där subventionerade kinesiska varor strömmar in på den europeiska marknaden, säger Sefcovic efter att ha träffat Kinas handelsminister Wang Wentao i Bryssel på måndagen.