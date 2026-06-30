ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Kinesiska bilar redo för export. Illustrationsbild. (AP)
Relationen EU-Kina

EU och Kina sätter ny deadline för handelssamtal

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Efter den senaste tidens upptrappning har EU och Kina nu satt en deadline till oktober för att göra framsteg i handelskonflikten, rapporterar Bloomberg.

– Allt kommer inte att lösas, allt kommer inte att åtgärdas, men vi anser att våra team har tillräckligt med tid fram till oktober för att leverera konkreta resultat, säger EU:s handelskommissionär Maros Sefcovic.

Framför allt ska parterna arbeta för att lösa det växande handelsunderskottet, där subventionerade kinesiska varor strömmar in på den europeiska marknaden, säger Sefcovic efter att ha träffat Kinas handelsminister Wang Wentao i Bryssel på måndagen.

Ska också behandla Kinas exportkontroller
Bloomberg  · Ofta betalvägg

Läs också

Källor: Kina ställer in EU-möten – utan förklaring (11 juni)
Financial Times  · Ofta betalvägg
EU ska bredda Kinatullar mot ”existentiellt” hot (28 maj)
Financial Times  · Ofta betalvägg
Källor: EU vill tvinga företag att minska Kinaberoende (18 maj)
Financial Times  · Ofta betalvägg
Annons
Jämför bredbandspriser i din region
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen