Adrian Kempe (till höger) firar sitt hattrick tillsammans med lagkamraterna Alex Laferriere och Quinton Byfield.

Adrian Kempe gjorde hattrick när hans Los Angeles Kings körde över Kalifornienrivalen San Jose Sharks med 7–2 i nattens NHL.

Svensken var tillbaka efter att ha missat en match på grund av skada och slog till redan efter 83 sekunder. Kempe fullbordade sitt femte hattrick i NHL-karriären i den andra perioden och noterades även för en assist.

Därmed klättrar han till delad niondeplats i Kings historiska hattrickliga. Landsmannen Erik Gustafsson stod för en målgivande passning, medan Artemi Panarin svarade för fyra assist.