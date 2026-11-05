Kings krossade Sharks – Kempe hattrickhjälte
Adrian Kempe gjorde hattrick när hans Los Angeles Kings körde över Kalifornienrivalen San Jose Sharks med 7–2 i nattens NHL.
Svensken var tillbaka efter att ha missat en match på grund av skada och slog till redan efter 83 sekunder. Kempe fullbordade sitt femte hattrick i NHL-karriären i den andra perioden och noterades även för en assist.
Därmed klättrar han till delad niondeplats i Kings historiska hattrickliga. Landsmannen Erik Gustafsson stod för en målgivande passning, medan Artemi Panarin svarade för fyra assist.
Nattens NHL-resultat
Flames 1–2 Kraken (efter förlängning)
Sharks 2–7 Kings
Blackhawks 3–5 Panthers
Senators 2–1 Sabres