Jordan Martinook försökte få bort pucken från Filip Forsberg i den tredje

Den svenske ishockeyspelaren Filip Forsberg närmar sig en rekordsäsong i Nashville Predators, skriver Expressen.

Under natten stod han för två assist i mötet mot regerande mästarna Carolina Hurricanes på hemmaplan. Nu toppar Forsberg den interna poängligan för Predators med 19 poäng. Om han håller i samma tempo resten av säsongen har han goda chanser att nå 100 poäng, vilket skulle vara första gången i hans karriär.

– Det har känts bra på slutet och det är alltid kul med utdelning i täta matcher, säger Forsberg till Expressen.

Matchen slutade 4–1.