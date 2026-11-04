Forsberg mot rekordsäsong – kan nå 100 poäng
Den svenske ishockeyspelaren Filip Forsberg närmar sig en rekordsäsong i Nashville Predators, skriver Expressen.
Under natten stod han för två assist i mötet mot regerande mästarna Carolina Hurricanes på hemmaplan. Nu toppar Forsberg den interna poängligan för Predators med 19 poäng. Om han håller i samma tempo resten av säsongen har han goda chanser att nå 100 poäng, vilket skulle vara första gången i hans karriär.
– Det har känts bra på slutet och det är alltid kul med utdelning i täta matcher, säger Forsberg till Expressen.
Matchen slutade 4–1.
Nattens resultat
Philadelphia 2–4 Minnesota
Montreal 4–5 Winnipeg
Tampa Bay 4–2 Detroit
Pittsburgh 2–3 Vegas
Columbus 7–2 Colorado
New York Rangers 3–1 St Louis
Washington 5–6 Dallas
Toronto 2–3 Utah
New Jersey 4–3 Edmonton (efter straffar)
Nashville 4–1 Carolina
Vancouver 4–5 Anaheim