Den nyss NHL-uppkallade William Strömgren gjorde i natt sin karriärs första ligamål när hans Calgary besegrade San José på hemmaplan med 2–1.

23-åringen stod för det matchvinnande målet när han slog in sin egen retur på volley framför Yaroslav Askarov.

– En dröm, sa Strömgren till Sportsnet efter fullträffen.

I Fort Lauderdale tog Detroit en meriterande bortaseger mot Florida med 5–3. Där gjorde svenskbekantingen Michael Brandsegg-Nygård både mål och assist. Också Lucas Raymond och Viktor Arvidsson kom med i matchprotokollet i den matchen.

Andra svenskar som utmärkte sig i natt var Colorados Gabriel Landeskog och Bostons Elias Lindholm.