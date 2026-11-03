Första målet för William Strömgren i NHL: ”En dröm”
Den nyss NHL-uppkallade William Strömgren gjorde i natt sin karriärs första ligamål när hans Calgary besegrade San José på hemmaplan med 2–1.
23-åringen stod för det matchvinnande målet när han slog in sin egen retur på volley framför Yaroslav Askarov.
– En dröm, sa Strömgren till Sportsnet efter fullträffen.
I Fort Lauderdale tog Detroit en meriterande bortaseger mot Florida med 5–3. Där gjorde svenskbekantingen Michael Brandsegg-Nygård både mål och assist. Också Lucas Raymond och Viktor Arvidsson kom med i matchprotokollet i den matchen.
Andra svenskar som utmärkte sig i natt var Colorados Gabriel Landeskog och Bostons Elias Lindholm.
Nattens resultat
Boston–Las Vegas 3–2
Florida–Detroit 3–5
Chicago–Colorado 2–5
San José–Calgary 1–2