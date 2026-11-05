Florida Panthers Sandis Vilmanis jublar efter sitt mål mot Chicago Blackhawks. Vilmanis stod för två mål och två assist i 5–3-segern.

Den lettiska talangen Sandis Vilmanis stod för två mål och två assist när hans Florida Panthers besegrade Chicago Blackhawks med 5–3. Det var första gången 22-åringen gjorde flera poäng i en NHL-match.

– Det betyder allt. Det är en speciell kväll som jag definitivt kommer att minnas, säger Vilmanis till NHL.com

Florida ledde med 3–0 innan Chicago kämpade sig tillbaka in i matchen. Vilmanis andra mål gav Florida ledningen med 4–2 och Sam Reinhart fastställde slutresultatet i tom bur.