Vilmanis fyrpoängsshow sänkte Blackhawks
Den lettiska talangen Sandis Vilmanis stod för två mål och två assist när hans Florida Panthers besegrade Chicago Blackhawks med 5–3. Det var första gången 22-åringen gjorde flera poäng i en NHL-match.
– Det betyder allt. Det är en speciell kväll som jag definitivt kommer att minnas, säger Vilmanis till NHL.com
Florida ledde med 3–0 innan Chicago kämpade sig tillbaka in i matchen. Vilmanis andra mål gav Florida ledningen med 4–2 och Sam Reinhart fastställde slutresultatet i tom bur.
Nattens NHL-resultat
Flames 1–2 Kraken (efter förlängning)
Sharks 2–7 Kings
Blackhawks 3–5 Panthers
Senators 2–1 Sabres