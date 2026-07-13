Kinnamans ”Sommar” flyttas – ny roll spräcker schemat

Skådespelaren Joel Kinnamans sommarprat i P1 skjuts fram, rapporterar TT.

”På grund av att Joel Kinnaman nu har fått ett späckat schema som huvudrollsinnehavare i en ny serie, har vi valt att senarelägga inspelningen av hans sommarprat”, skriver Sveriges Radio i ett pressmeddelande.

Programmet skulle ha sänts 25 juli men byter nu plats med skådespelarkollegan Ewa Frölings program och sänds i stället 11 augusti.