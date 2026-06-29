Klart: Polen köper tre ubåtar från Sverige och Saab

Polen och Sverige har under en ceremoni på måndagen undertecknat det polska köpet av tre svenska ubåtar av Blekinge-klass från Saab Kockums.

– Med våra gemensamma förmågor har Östersjön aldrig varit så försvarat, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff i hamnstaden Gdynia intill premiärminister Donald Tusk.

Affären är värd 47 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från Saab.

Polen meddelade i slutet på fjolåret att man har valt Sverige som partner i sitt kommande ubåtsprogram, i konkurrens med flera europeiska och asiatiska aktörer.

Den första leveransen från Saab väntas 2031. Under tiden ska Polen hyra en äldre svensk ubåt av A17-klass.

Ubåtstypen A26 beställdes 2015 och är ännu inte färdig. Den svenska flottan väntas kunna sjösätta ubåten under 2028.