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Skärmdump från den polska sändningen. (Ministerstwo Obrony Narodowej)
Försvarets framtid

Klart: Polen köper tre ubåtar från Sverige och Saab

Av Tomas Ekelund
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Polen och Sverige har under en ceremoni på måndagen undertecknat det polska köpet av tre svenska ubåtar av Blekinge-klass från Saab Kockums.

– Med våra gemensamma förmågor har Östersjön aldrig varit så försvarat, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff i hamnstaden Gdynia intill premiärminister Donald Tusk.

Affären är värd 47 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från Saab.

Polen meddelade i slutet på fjolåret att man har valt Sverige som partner i sitt kommande ubåtsprogram, i konkurrens med flera europeiska och asiatiska aktörer.

Den första leveransen från Saab väntas 2031. Under tiden ska Polen hyra en äldre svensk ubåt av A17-klass.

Ubåtstypen A26 beställdes 2015 och är ännu inte färdig. Den svenska flottan väntas kunna sjösätta ubåten under 2028.

Nya säkerhetspolitiska samarbetet Baltic Sea Pact inleds också
TT
Tusk: ”Polen och Sverige – starkare tillsammans”
Sveriges Television
Saab får order på tre ubåtar till Polen
pressmeddelande · mfn.se
Polen tecknar avtal om att anskaffa ubåtar från Saab
www.regeringen.se

Läs även

Polen och Sverige skriver avtal om tre A26-ubåtar den 29 juni (24 juni)
Sveriges Television
Ska skrivas under i hamnstaden Gdynia (24 juni))
www.polskieradio.pl
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