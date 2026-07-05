Knausgård plågas när Norge spelar: ”Omöjligt att njuta”
Det norska landslaget har imponerat stort under VM. Men den norske författaren Karl Ove Knausgård blir så investerad att det är närmast plågsamt, säger han i en intervju med New York Magazine.
Författaren våndades under mötet med både Senegal och Elfenbenskusten. Och inte blir det bättre i kväll när Brasilien väntar i åttondelsfinalen.
– Det är sorgligt för det är nästan bättre när ditt lag inte spelar i VM, för då kan du bara njuta av fotbollen. Men jag kan inte njuta när Norge spelar. Det är omöjligt, säger Knausgård till tidningen.
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