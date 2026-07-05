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Norge efter matchen/Karl Ove Knausgård. (Bildbyrån/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Knausgård plågas när Norge spelar: ”Omöjligt att njuta”

Av Ebba Örn
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Det norska landslaget har imponerat stort under VM. Men den norske författaren Karl Ove Knausgård blir så investerad att det är närmast plågsamt, säger han i en intervju med New York Magazine.

Författaren våndades under mötet med både Senegal och Elfenbenskusten. Och inte blir det bättre i kväll när Brasilien väntar i åttondelsfinalen.

– Det är sorgligt för det är nästan bättre när ditt lag inte spelar i VM, för då kan du bara njuta av fotbollen. Men jag kan inte njuta när Norge spelar. Det är omöjligt, säger Knausgård till tidningen.

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Åttondelsfinalen är planerad att starta kl. 22.00
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