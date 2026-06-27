Kraftiga tågförseningar fortsätter hela lördagen

De kraftiga förseningarna i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm väntas fortsätta åtminstone till 20-tiden i kväll. Det rapporterar SR P4 Göteborg.

Trafiken på sträckan stoppades helt mellan klockan 10 och 13 på grund av ett elfel, som troligen beror på ett blixtnedslag.

På andra håll orsakar värmen växelfel och kontaktledningsfel. Även mellan Malmö och Göteborg och Malmö och Hässleholm fortsätter problemen med flera inställda tåg, uppger SJ:s pressjour för Expressen.